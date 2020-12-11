Популярні алкогольні напої назвали причиною небезпечно високого тиску

Високий кров’яний тиск часто порівнюють з бомбою уповільненої дії. Виявилося, що деякі спиртні напої можуть спровокувати його небезпечні скачки.

Одним з побічних ефектів вживання алкоголю часто буває збільшення ваги. Це, в свою чергу, підвищує показники артеріального тиску вище 120/80 мм рт. ст., що свідчить про розвиток гіпертонії.

Експерти склали список алкогольних напоїв, які негативно позначаються на здоров’ї, а саме містять «порожні» калорії і не мають ніякої харчової цінності.

На першому місці в антирейтингу виявилося п’ятивідсоткове пиво, яке містить 239 ккал. За ним слід стандартна пляшка (330 мл) чотирьохпроцентного алкопопа (172 ккал).

Трійку “лідерів” замикає 50 мл вершкового лікеру на 153 ккал. У п’ятірку також увійшли стандартний келих 12-процентного вина, який містить 133 ккал і 50 мл джина. Найменш калорійним напоєм вважається 50 мл кріпленого вина (17,5%).

У ньому міститься близько 77 ккал, повідомляє Express.

Фахівці уточнюють, що калорії збільшуються в міру розведення з іншими напоями, такими як кола або тонік. Не тільки вибір напою впливає на підвищення кров’яного тиску, але і його кількість.

Тим, у кого високий тиск, рекомендується уникати алкоголю або вживати його тільки в помірних дозах. За даними клініки Мейо, “помірне вживання” зазвичай дорівнює двом напоям в день для чоловіків молодше 65 років. Для тих, хто старше, воно скорочується до одного. Така ж норма і у жінок різного віку.

: lhealth.info

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