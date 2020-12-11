Колишня дружина Остапчука показала стрункі ніжки в короткій спідниці

Після розлучення з відомим українським шоу-меном Володимиром Остапчуком, у мережу потрапило багато бруду та деталей з особистого життя подружжя. Навіть сьогодні між ним і Оленою Войченко існує безліч непорозумінь, та постійно спалахують конфлікти. Проте, не зважаючи на це, його колишня дружина продовжує жити далі та насолоджується теперішнім.

Олена веде активний спосіб життя, займається спортом на постійній основі та відвідує різні заходи та вечірки. Цього разу вона вирішила піти на лекцію зі стречингу, яку, скоріш за все, влаштувала її тренерка. Жінки поговорили на тему здоров’я, та акцентували свою увагу на гормонах.

Про це Войченко повідомила у своєму Instagram. Жінка оприлюднила світлини з майстер-класу, який вона відвідала разом з близькими подругами. Для виходу в світ Олена обрала приталений гольф та коротку шкіряну спідницю, яку доповнила туфлями-човниками на високих підборах.

У дописі Войченко подякувала за чудову нагоду отримати корисну для здоров’я інформацію, яку подарувала її тренерка. А також, засипала її безліччю компліментів. Крім цього, жінка розповіла про приємну атмосферу на заході та про чудову можливість зайвий раз поспілкуватись з подругами.

На фото не можна не помітити ідеальну фігуру екс-коханої Остапчука та її довгі, стрункі ноги.

: wona.com.ua

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