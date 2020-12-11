США готовятся ввести санкции против Турции за покупку российских систем ПВО С-400

США готовы ввести санкции против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 4 источника, в том числе 2 официальных лиц США.

По словам источников, о введении санкций против Турции представители США могут сообщить в любой день. Несколько источников заявили, что объявления стоит ожидать в пятницу.

По их мнению, такой шаг может разозлить турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана и серьезно осложнить его отношения с администрацией избранного главы Белого дома Джо Байдена.

Санкции будут направлены против Подсекретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.

Санкции США могут нанести ущерб турецкой экономике, которая уже борется с замедлением роста, вызванным эпидемией коронавируса, двузначной инфляцией и сильно истощенными иностранными резервами.