Рекорд госпитализаций говорит о «катастрофе» с COVID-19 в Украине, – Давыденко

Рекорд по количеству госпитализированных с коронавирусом в Украине, установленный 10 декабря, свидетельствует о «катастрофе». Он почти в два раза больше среднесуточной цифры.

Это означает, что в стране провалена информационная и разъяснительная работа с населением со стороны государства. Такое мнение выразил бизнесмен, владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давыденко в эфире ток-шоу «Право на власть».

«Госпитализация и является тем узким горлышком, из-за которого мы сегодня обсуждаем локдаун. И не количество больных на дому, а количество коек, которые остаются свободными или уже заняты», – отметил бизнесмен.

Он назвал статистику по COVID-19 Министерства здравоохранения Украины «филькиной грамотой».

«Сегодня, возможно, не только подменяются цифры, может они и не подменяются, но многие «забили». Нет запаха и вкуса, а они не идут сдавать тест. Не понимая, что это влечет за собой последствия госпитализаций с разницей 5-7 дней. Они не идут и не делают развернутый анализ крови, чтобы узнать – у них есть сгущение крови, или нет, не делают УЗИ и рентген. Они запускают ситуацию», – считает Давыденко.