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62-летняя Мадонна решилась на первую в жизни татуировку

11.12.2020

В комментариях к посту поклонники восхитились поступком Мадонны

Американская поп-звезда Мадонна сделала первую татуировку. Серию фотографий из салона певица опубликовала в Инстаграме.

На первых снимках розоволосая исполнительница запечатлена в маске, лежащей на кушетке в голливудской тату-студии. На следующих кадрах виден процесс нанесения минималистичной наколки на запястье звезды.

«Впервые сделала тату…………. #семья», — подписала певица публикацию.

В комментариях к посту поклонники восхитились поступком Мадонны.

Тату представляет собой небольшую надпись «LRDMSE» — инициалы имен ее шестерых детей: Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

Мадонна родила дочь Лурдес от бывшего мужа Карлоса Леона, сына Рокко — от Гая Ричи. Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер были усыновлены певицей в разное время.

: glavcom.ua

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