В Великобритании рассказали, как проходит вакцинация от коронавируса

В Великобритании начался процесс вакцинации от коронавируса, жителей разделили на группы в зависимости от потребности в прививке.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал житель Лондона Виталий Баев. «Прививки делают бесплатно, но в свободной продаже вакцин не будет, чтобы не было спекуляций», – сообщил он.

По его словам, правительство страны приняло решение об усилении мер безопасности во время транспортировки вакцины от COVID-19. «Следующая партия будет сопровождаться военными», – сказал он.

Он заявил, вакцины не хватит, чтобы сделать прививки всем гражданам. Однако в стране рассчитывают, что основная часть населения будет привита до конца марта 2021 года.

В Британии также надеются и на вакцину собственного производства, которая, по прогнозам, должна иметь не такие условия хранения, как вакцина Pfizer и BioNTech, которая требует температуры -70 градусов. Вместе с тем, британская вакцина должна быть дешевле, добавил Баев.

Отношение граждан страны к вакцинации не является единодушным. «Присутствует весь спектр мнений. Но британцы более серьезно относятся к вакцинации, поскольку страна наиболее пострадала от коронавируса среди европейских стран», – отметил Баев.