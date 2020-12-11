Мед і кориця: потужні ліки або великий міф?

Мед і кориця – два натуральних інгредієнта, які корисні для здоров’я. Деякі люди стверджують, що поєднання цих двох інгредієнтів дозволяє вилікувати практично будь-яку хворобу.

Хоча є свідчення того, що кожен з них має якесь лікувальне застосування, деякі твердження про суміш меду і кориці здаються занадто хорошими, щоб бути правдою.

Натуральні інгредієнти для поліпшення здоров’я

Мед століттями використовувався як в їжу, так і в якості ліків. Сьогодні він найчастіше використовується в кулінарії і випічці або в якості підсолоджувача в напоях.

Тим часом, кориця-це пряність, що отримується з кори дерева коричного дерева.

Люди збирають і сушать його кору, яка згортається в так звані палички кориці. Ви можете придбати корицю цілком, подрібнити в порошок або у вигляді екстракту.

І мед, і кориця самі по собі мають безліч переваг для здоров’я. Однак деякі люди вважають, що їх поєднання ще більш корисно.

У 1995 році канадський таблоїд опублікував статтю, в якій був представлений довгий список хвороб, які можна вилікувати сумішшю меду і кориці.

З тих пір кількість сміливих заяв про поєднання меду і кориці збільшилася.

Хоча ці два інгредієнти мають безліч застосувань для здоров’я, не всі твердження про їх поєднання підтверджені наукою.

Користь кориці

Кориця-популярна спеція в кулінарії і випічці, яку також можна приймати в якості добавки.

Є два основних типи:

Касія з корицею. Цей сорт, також відомий як китайська кориця, є найбільш популярним в супермаркетах. Вона менш дорога, більш низької якості, ніж цейлонська кориця, і має деякі потенційні побічні ефекти.

Цейлонська кориця. Цей сорт відомий як”справжня кориця”. Його набагато важче знайти, ніж корицю касії, і вона має трохи солодший смак.

Користь кориці для здоров’я пов’язана з активними сполуками в її ефірному маслі.

Найбільш добре вивченим з’єднанням кориці є коричний альдегід, який надає кориці її пряний смак і аромат.

Ось деякі з найбільш вражаючих переваг кориці:

Може зменшити запалення. Тривале запалення збільшує ризик хронічних захворювань. Дослідження показують, що кориця допомагає зменшити запалення.

Може допомогти в лікуванні нейродегенеративних захворювань. Кілька досліджень в пробірках показують, що кориця може допомогти уповільнити прогресування хвороб Паркінсона і Альцгеймера.

Може допомогти захистити від раку. Кілька досліджень на тваринах і в пробірках показали, що кориця допомагає запобігти росту і розмноження ракових клітин. Однак ці результати повинні бути підтверджені дослідженнями на людях.

Деякі дослідники також припустили, що кориця може бути природним засобом лікування синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ), синдрому роздратованого кишечника (СРК), передменструального синдрому (ПМС), синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) і харчових отруєнь.

Однак немає достатніх доказів на підтримку цих тверджень.

Користь меду

Крім того, що мед є більш здоровою альтернативою столовому цукру, він має кілька медичних застосувань. Однак важливо відзначити, що не всі типи рівні.

Більшість переваг меду пов’язано з активними речовинами, які найбільше сконцентровані у високоякісному нефільтрованому меді.

Ось деякі підтверджені наукою переваги меду:

Може бути ефективним засобом від кашлю. Одне дослідження показало, що мед більш ефективний при придушенні нічного кашлю, ніж декстрометорфан, активний інгредієнт більшості сиропів від кашлю. Проте, необхідні додаткові дослідження.

Потужний засіб для лікування ран і опіків. Огляд шести досліджень показав, що нанесення меду на шкіру є потужним засобом лікування ран.

Мед також вважається снодійним, підсилювачем пам’яті, природним афродизіаком, засобом від дріжджових інфекцій і природним способом зменшення нальоту на зубах, але ці твердження не підтверджуються наукою.

І мед, і кориця можуть принести користь при певних станах здоров’я.

Теорія полягає в тому, що якщо і мед, і кориця можуть допомогти самі по собі, їх поєднання повинно мати ще більший ефект.

Дослідження показали, що користь для здоров’я від меду і кориці схожа. Наприклад, обидва вони корисні в наступних областях:

Може знизити ризик серцевих захворювань

Суміш меду і кориці може знизити ризик серцево-судинних захворювань, так як може допомогти знизити кілька факторів ризику.

До них належать підвищений рівень холестерину ЛПНЩ (поганого) і тригліцеридів.

Високий кров’яний тиск і низький рівень холестерину ЛПВЩ (хорошого) є додатковими факторами, які можуть збільшити ризик захворювання.

Цікаво, що мед і кориця можуть позитивно вплинути на все це.

Дослідження показали, що вживання меду знижує рівень холестерину ЛПНЩ (поганого) на 6-11% і знижує рівень тригліцеридів на цілих 11%. один може також підвищити рівень холестерину ЛПВЩ (хорошого) приблизно на 3%.

Один метааналіз показав, що щоденна доза кориці знижує загальний холестерин в середньому на 16 мг / дл, холестерин ЛПНЩ (поганий) на 9 мг / дл і тригліцериди на 30 мг / дл. Також було невелике підвищення рівня холестерину ЛПВЩ (хорошого).

Хоча вони не вивчалися разом, було показано, що окремо кориця і мед викликають помірне зниження артеріального тиску. Однак це дослідження проводилося на тваринах.

Крім того, обидва продукти багаті антиоксидантами, які мають безліч переваг для серця. Поліфенольні антиоксиданти покращують приплив крові до серця і запобігають утворенню тромбів, знижуючи ризик серцевого нападу та інсульту.

Мед і кориця також можуть допомогти запобігти серцевим захворюванням, оскільки вони зменшують запалення. Хронічне запалення є основним фактором розвитку серцевих захворювань.

Може сприяти загоєнню ран

І мед, і кориця мають добре відомі цілющі властивості, які можуть допомогти в лікуванні шкірних інфекцій при місцевому застосуванні.

Мед і кориця мають здатність боротися з бактеріями і зменшувати запалення – дві властивості, які дуже важливі, коли справа доходить до загоєння шкіри.

При нанесенні на шкіру мед успішно застосовується для лікування опіків. Він також може лікувати виразки стопи, пов’язані з діабетом, дуже серйозне ускладнення цього стану.

Кориця може дати деякі додаткові переваги для загоєння ран завдяки своїм сильним антибактеріальним властивостям.

Пов’язані з діабетом виразки стопи мають високий ризик зараження стійкими до антибіотиків бактеріями. Дослідження в пробірці показало, що масло кориці допомагає захистити від стійких до антибіотиків бактерій.

Однак у цьому дослідженні використовувалося масло кориці, яке набагато більш концентроване, ніж порошкоподібна кориця, яку Ви можете знайти в продуктовому магазині. Немає ніяких доказів того, що порошкоподібна кориця мала такий же ефект.

Може допомогти впоратися з діабетом

Доведено, що регулярне вживання кориці корисно для людей з діабетом. Це також може допомогти запобігти діабету.

Численні дослідження показали, що кориця знижує рівень цукру в крові натщесерце у людей з цим захворюванням.

Один із способів, яким кориця знижує рівень цукру в крові, – це підвищення чутливості до інсуліну. Кориця робить клітини більш чутливими до гормону інсуліну і допомагає цукру переміщатися з крові в клітини.

Мед також має деякі потенційні переваги для людей з діабетом. Дослідження показали, що мед впливає на рівень цукру в крові менш значно, ніж цукор.

Крім того, мед може знизити рівень холестерину ЛПНЩ (поганий) і тригліцеридів у людей з діабетом, одночасно підвищуючи рівень холестерину ЛПВЩ (хороший).

Мед і кориця можуть бути відносно корисніше столового цукру для підсолоджування чаю. Однак мед як і раніше містить багато вуглеводів, тому людям з діабетом слід вживати його в помірних кількостях.

Містить антиоксиданти

І мед, і кориця є відмінними джерелами антиоксидантів, які мають безліч переваг для вашого здоров’я.

Антиоксиданти-це речовини, які захищають вас від нестабільних молекул, які називаються вільними радикалами, які можуть пошкодити ваші клітини.

Мед багатий фенольними антиоксидантами, які знижують ризик серцевих захворювань.

Кориця також є потужним антиоксидантом. У порівнянні з іншими спеціями кориця займає перше місце за вмістом антиоксидантів.

Спільне вживання меду і кориці може дати вам потужну дозу антиоксидантів.

: u-news.com.ua

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