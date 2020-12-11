Патрульные полицейские получит новые радары TruCam

Украинские патрульные полицейские в скором времени получат лазерные радары TruCam нового поколения. Об этом в своем интервью рассказал глава «Укринфрапроекта» Кирилл Хомяков.

Патрульная полиция Украины использует радары TruCam с октября 2018 года. Этот прибор создан специалистами американского агентства NASA. Он измеряет скорость автомобиля лазерным лучом на расстоянии до 1200 м.

Скорость работы этого радара – три фотокадра в секунду. Он оснащен GPS, то есть может точно фиксировать координаты.

Чем TruCam нового поколения отличается от предыдущей модели – пока не известно. Судя по всему, это будет более продвинутый прибор.

Хомяков отметил, что до конца 2020 года украинские патрульные полицейские получат 72 новых радара TruCam. Их будут оперативно разворачивать на тех участках дорог, где чаще всего происходят ДТП.