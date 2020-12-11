«Могу посоветовать министру обороны подать в отставку и сосредоточиться на ср@че в фейсбуке»

Шоумен Сергей Притула резко высказался по поводу истории с так называемым «трудоустройством» журналиста Юрия Бутусова в Минобороны, отметив, что действующий министр находит время для «разборок», когда полностью провален оборонный заказ

«За 7 лет военного волонтерства я никогда не критиковал Министерство обороны, или министра обороны.

Не в последнюю очередь потому, что есть люди, которые чуть больше понимают в том, где министр справляется, а где нет. А еще потому, что для волонтерской деятельности мне никогда не надо было согласования с министром или министерством.

Мы просто не пересекались (исключение — одна встреча двух десятков волонтеров с Полтораком) и существовали в разных системах координат. Чтобы обеспечить какое-то подразделение необходимым, мне было достаточно звонка от комбата или смски от комроты.

Поэтому, критика министерства была вне моей парафии.

Но когда я вижу, как министр обороны, который провалил государственный оборонный заказ, находит время для разборок с журналистом (вот только давайте не будем рассказывать, что тот стыд происходит без визы министра), то могу посоветовать господину подать в отставку и сосредоточить свое внимание на сраче в фейсбуке. Потому срач в подчиненном министерстве он уже устроил.

Испанский стыд!», — написал Притула в Facebook.