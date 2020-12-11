Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україна в СЦКК заявила про системне застосування бойовиками снайперського вогню на Донбасі

11.12.2020

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування повідомила про системне застосування збройними формуваннями Росії снайперського вогню проти підрозділів Збройних Сил України.

Про це у Facebook інформує штаб ООС.

“Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що з початку дії режиму припинення вогню офіцери-спостерігачі продовжують фіксувати системне застосування збройними формуваннями РФ снайперського вогню проти підрозділів Збройних Сил України. Зокрема, протягом листопаду 2020 року зафіксовано 4 випадки застосування снайперського вогню, у результаті якого загинув один військовослужбовець ЗС України, ще одного воїна було поранено”, – йдеться у повідомлення.

За даними української сторони у СЦКК, крім особового складу ЗС України, ціллю для ворожих снайперів стають камери спостереження, що використовують передові українські підрозділи для ведення спостереження за противником та фіксації їх злочинних дій.

Читайте також:   Фінансист: паніки з «ПриватБанком» ні, апеляцію будуть розглядати мінімум 3-4 роки
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *