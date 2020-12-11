Холостячка Ксенія Мішина показала новий образ

Відома українська акторка та головна героїня шоу Холостячка Ксенія Мішина продовжує радувати шанувальників стильними образами.

У своєму Інстаграм вона поділилась новим луком. Це її образ з минулого випуску любовного шоу. На знімку дівчина позує у сукні з принтом “зебра”. Свою талію вона підкреслила масивним ременем.

Також несподіванкою для багатьох стала зачіска Ксенії. Вона показала свій чубок. Та він виявився несправжнім, а укладений стилістами з довгого волосся у пучок.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

: glianec.com

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