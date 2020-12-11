Медсестры и доноры на танцполе: в Швейцарии ночной клуб превратили в пункт сдачи крови

Заведение расположено в студенческом городе Лозанна.

Швейцарский ночной клуб «MAD» превратили в пункт сдачи крови через 10 месяцев после того, как весной 2020 года из коронавируса он закрылся на карантин.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в настоящее время на танцполе под известные музыкальные хиты работают медсестры, а бывшие посетители могут вернуться в клуб, чтобы стать донорами крови.

«Было очень обидно видеть место, которому уже почти 35 лет, так долго спящим. Так что, конечно, мы гордимся тем, что смогли организовать деятельность», — сказал менеджер заведения Игорь Бласко.