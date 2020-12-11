Зеленський призначив Резніченка головою Дніпропетровської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валентина Резніченка новим очільником Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Резніченко вже був на цій посаді протягом 2015-2019 років після Ігоря Коломойського.

Ще одним указом він звільнив з цієї посади Олександра Бондаренка. Про це LB.ua повідомили джерела у владі.

У середу Кабінет міністрів України погодив звільнення Бондаренка та призначення Резніченка. Останній під час співбесіди з членами уряду сказав, що першочерговими кроками на посаді він бачить згуртування нової облради для прийняття обласного бюджету, боротьбу з поширення коронавірусної хвороби, завершення реформи децентралізації не лише з передачею грошей, а й відповідальності за результат.

Нагадаємо, що Резніченко був призначений главою Дніпропетровської ОДА президентом Петром Порошенком. Він замінив на цій посаді Ігоря Коломойського, которого Порошенко звільнив через рік після призначення. До того Резніченко місяць очолював Запорізьку ОДА. З 1996 року працював у структурі «Українського медіа-холдингу» Бориса Ложкіна, у 2003 році став віцепрезидентом УМХ. Після продажу холдингу в 2013 році залишив посаду.

У вересні 2020 звільнений указом президента Володимира Зеленського очільник Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко приєднався до партії «Пропозиція», відомої також як «партія мерів».

Валентин Резніченко був першим номером у списку від партії в Дніпропетровську обласну раду.

33-річний Олександр Бондаренко перебував на посаді з червня 2019 року. До призначення на держслужбу був менеджером проєктів ТОВ VERDANI, старшим менеджером проєктів ТОВ Uniliver, виконавчим директором PIRANA, директором ТОВ «Сталі бізнес системи».