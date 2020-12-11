На Афоне от COVID умер монах, 6 монастырей закрыты на карантин

Светские власти Афона сообщают, что несколько насельников Святой горы находятся в больницах материковой Греции, а 6 монастырей закрыты для посещений.

Светский губернатор Афона Афанасиос Мартинос рассказал, что осложнений, вызванных COVID-19 умер один из насельников Святой Горы, а 6 монастырей закрыты на карантин, сообщает издание Рentapostagma.

«Ситуация находится под контролем. Всего шесть монастырей в настоящее время находятся на карантине, который, по сути, подходит к концу», – заявил Мартинес. 76-летний монах из-за осложнений, вызванных COVID-19 умер.

По информации СПЖ речь идет о насельнике монастыря Констамонит монахе Галактионе. Губернатор Афона сообщил, что в настоящее время в больницах Салоник и Полигироса проходят лечение семь монахов, а «остальные наблюдаются с использованием оксиметров в Центре здоровья в Кариесе».

Он также рассказал, что Медицинским центром в монастырях был проведен экспресс-тест для тех монахов, у которых были симптомы или кто находился в зоне риска. А так как за последнее время появилось несколько новых случаев заболевания, то проверять на коронавирус начали всех, кто въезжает на Афон.