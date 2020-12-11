Президент Аргентины заявил о намерении первым в стране привиться российской вакциной

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении первым в стране привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

“Я получу вакцину первым, раньше всех остальных, чтобы никто не боялся”, — заявил Фернандес журналистам.

По его словам, Аргентина договорилась о поставках достаточного количества доз российской вакцины, чтобы к марту привить 10 млн человек из групп риска. В марте, рассказал Фернандес, Аргентина планирует также получить и другие вакцины.

Он подчеркнул, что до начала вакцинации местные регуляторы должны одобрить препараты.