Как сохранить здоровье глаз в период пандемии: врачи дали ответ

Нашим глазам и так непросто в эпоху расцвета гаджетов, но в пандемию, кажется, мы совсем перестали отходить от экранов. Ноутбук, планшет, смартфон, телевизор – все создает высокую нагрузку на глаза.

Врачи дали несколько советов, как сохранить органы зрения здоровыми в период пандемии.

Специальная гимнастика. В интернете можно найти много вариантов упражнений, самые популярные – зажмуривание глаз и интенсивное моргание в течение 1-2 минут, стимулирующее кровоснабжение глаз, и перемещение взгляда слева направо и сверху вниз, тренирующее глазную мышцу.

Выставляйте правильное освещение. Работа за компьютером или чтение при слабом освещении также вредят глазам. Конечно, плохое освещение само по себе не опасно, однако глаза напрягаются сильнее, а, значит, и переутомление наступает гораздо быстрее. Глаза пересыхают, слезятся, появляется дискомфорт.

Может показаться, что раз монитор светит ярко, то свет в комнате можно убавить или выключить – это заблуждение. Глазам придется постоянно привыкать то к яркому свету, то к темноте, из-за этого они снова начнут перенапрягаться. Тут поможет функция автояркости, которой снабжены современные гаджеты, а для компьютеров можно найти программы, работающие подобным образом.

Кроме того, фиксация взгляда на близком расстоянии может стать причиной развития ложной близорукости, и если ничего не предпринять, она перейдет уже в настоящую.

Смотреть телевизор в темноте также не стоит, особенно людям старше 40 лет. Дело в том, что после 40 лет хрусталик глаза увеличивается в размере, поэтому когда мерцающий в темноте экран провоцирует повышение глазного давления.

Гуляйте и правильно питайтесь. Ухудшение экологии, недостаток солнечного света и обилие фаст-фуда – одни из факторов, способствующих развитию миопии. Во многих развитых и развивающихся странах наблюдается тенденция роста близорукости, например, в Китае уже к 18 годам у 90% молодых людей есть проблемы со зрением. По прогнозам к 2050 году миопия будет проблемой уже 50% мирового населения.

Поддержат ваши глаза и витамины: несмотря на популярные мнения, ни черника, ни морковный сок значительно не влияют на зрение. Зато прием витамина D действительно поддержит организм. Обязательно сдайте анализ на его дефицит и обсудите с врачом необходимую дозу.

Эти три простых рекомендации помогут вам сохранить зрение здоровым на много дольше. Помните, что глаза подобно мышце требуют отдыха, возьмите себе за правило «разгружать» их.

: golos.ua