Сенниченко уверяет, что Центрэнерго могут продать в конце 2021 года

Фонд государственного имущества Украины хочет продать Центрэнерго в конце 2021 года, если парламент разрешит проведение большой приватизации, заявил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения НВ-Бизнес.

«Центрэнерго – это план конца 2021 года. Верховная Рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку [крупных госкомпаний к приватизации]. То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку. Мы подали на Кабинет Министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации», – заявил Сенниченко в интервью Радио НВ.

Он также напомнил, что правительство рассматривает возможность объединения Центрэнерго с госшахтами.

«Если Верховная Рада снимет запрет [на проведение большой приватизации], и будут ресурсы на подготовку, то это конец 2021 года», – добавил глава ФГИ.

Ранее в ведомстве прогнозировали, что Центрэнерго удастся продать во втором квартале 2021 года.

Центрэнерго принадлежат три тепловые электростанции — Углегорская, Змиевская и Трипольская. Они обеспечивают электроэнергией центр и частично восток страны. Суммарная проектная мощность станций составляет 7690 МВт — примерно 15% от общей мощности электростанций Украины. Государству принадлежит 78,3% акций Центрэнерго.