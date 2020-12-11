Ахметов согласовал покупку комбината на родине Кобзона у семьи экс-коллеги по фракции ПР

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил кипрской компании Vesco Limited разрешение на приобретение акций ПАО “Часовоярский огнеупорный комбинат” в Донецкой области, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Сделка одобрена при условии выполнения покупателем ряда обязанностей.

В ходе рассмотрения сделки, Комитет установил, что участники концентрации имеют сравнительно небольшие совокупные доли на рынках огнеупоров (в сегменте алюмосиликатных формируемых огнеупоров), а также огнеупорных глин. Однако по информации потребителей на этих рынках отсутствует значительная конкуренция.

Комитет также учел, что участники концентрации имеют существенные запасы глин в месторождениях, разрабатываемых в Украине, тогда как количество разведанных месторождений огнеупорной глины ограничено, а у двух конкурентов участников концентрации запасы глины исчерпываются.

Вместе с тем АМКУ учитывал, что рынок находится в состоянии профицита и основной объем добытой глины участники концентрации реализуют на экспорт (Группа покупателя реализует 80-90%, АО “ЧВК” – 30-58% добытой глины),

“Учитывая все сказанное, АМКУ сообщил заявителям о возможности негативного влияния концентрации на конкурентную среду на рынках огнеупоров (в сегменте алюмосиликатных формируемых огнеупоров), а также огнеупорных глин”, – отмечается в сообщении Комитета.

В ответ компания “Ринат Ахметов” заявила о готовности принять определенные обязательства для согласования сделки, в отношении которых ключевые потребители фактически не высказали замечаний.

В итоге АМКУ разрешил сделку, учитывая взятые ее участниками обязательства, а также то, что доли группы покупателя и АО “ЧВК” на рынках алюмосиликатных огнеупоров, огнеупорной глины не превышают 35%, рынок огнеупорной глины экспортноориентирован, а АО “ЧВК” фактически прекратил производство огнеупоров.

Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства развития инфраструктуры фондового рынка, до объявления о концентрации подконтрольному “Метинвесту” Рината Ахметова “Запорожскому металлургическому комбинату “Запорожсталь” принадлежало 24,99% акций ПАО “Часовоярский огнеупорный комбинат”. Остальные крупные пакеты акций принадлежали семье бывшего народного депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова.

Vesco Limited входит в состав “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ) Рината Ахметова и объединяет предприятия “Веско”, “Дружковское рудоуправление”, “Огнеупорнеруд”.

Компания является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.