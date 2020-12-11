Джонни Депп требовал отстранить Эмбер Херд от съемок в фильме «Аквамен»

Слухи, что Джонни Депп якобы пытался добиться увольнения своей бывшей супруги Эмбер Херд из актерского состава фильма «Аквамен», появились еще в прошлом году. Однако сейчас всплыли некоторые подробности.

По информации западных источников, актер обратился к своей сестре — продюсеру Кристи Дембровски, которая тогда работала в компании Warner Bros. и была там далеко не последним человеком.

Я хочу, чтобы ее заменили в фильме Warner Bros.,

— написал Джонни в письме сестре, сообщает издание The Hollywood Reporter.

По сообщениям западной прессы, во время судебного разбирательства по делу о клевете 57-летний Депп признался, что имел в виду фильм 2018 года, в котором также снимался Джейсон Момоа.

Эмбер Херд в фильме «Аквамен»Добиться своего актеру не удалось — в фильме его экс-супруга снялась. А сейчас она готовится к работе над второй частью картины, съемки которой начнутся уже в следующем году. В соцсетях, правда, развернулась целая кампания по поводу недопущения 34-летней актрисы до съемок в фильме: фанаты Деппа посчитали несправедливой ее победу в суде. Однако в Warner Bros. ответили, что не собираются увольнять Херд.

А вот карьера Деппа после скандального судебного разбирательства оказалась под угрозой. От сотрудничества с ним уже отказалась компания Warner Bros., в которой нашли ему замену на роль Грин-де-Вальда в продолжении картины «Фантастические твари». Также, по слухам, не появится его персонаж и в следующей части «Пиратов Карибского моря».

: rusjev.net