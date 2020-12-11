Квартира в Турции, Range Rover, ружье и миллионы от ФОПа. Что известно об активах нового главного фискала

Новым руководителем Государственной фискальный службы назначен Вадим Мельник. Он сменил на данном посту и.о. руководителя Дмитрия Сосиновича.



Мельник имеет довольно большой стаж работы в органах ГФС. До 2013 года работал в управлении по расследованию особо важных дел и в Министерстве доходов и сборов, после реорганизации которого, в 2014 году была создана Государственная фискальная служба.

С 2014 по 2016 годы возглавлял Главное следственное управление финансовых расследований ГФС, имеет звание полковника налоговой милиции. Еще Мельник является одним из творцов концепции создания Национального бюро финансовой безопасности, которое должно прийти на смену налоговой полиции.

После увольнения из управления финансовыми расследованиями, Вадим Мельник подал декларацию за 2016 год. Из нее можно понять, что в 2016 году будущий глава ГФС-Мельник подался заниматься предпринимательской деятельностью через свое физлицо-предпринимателя (ФЛП, ФОП — укр.), и стал соучредителем юридической компании «Правовая и экономическая безопасность».

Этот год Мельник жил в основном на доходы от предпринимательский деятельности и на подарочные деньги:

270 тыс. грн — зарплата;

2,5 млн. грн — подарок от Юрия Мельника;

965 тыс. грн — доход жены от предпринимательской деятельности;

930 тыс. грн — заем от некого Сергея Дяговца.

После этого несколько лет не было никакой информации о его имущественном состоянии. А в июле 2020 года Мельник подал декларацию кандидата на должность заместителя начальника главного управления ГФС в Киевской области, с отчетом за 2019 год и следующими владениями:

квартира в Киеве на 159,4 м.кв., за которую в 2014 году было уплачено 1,1 млн грн;

квартира в Ирпене на 74,2 м.кв., купленная в 2016 году за 260 тыс. грн;

две квартиры жены Алены Мельник в Ирпене общей площадью 160,7 м.кв. за 565 тыс. грн;

квартира в Турции на 75 м.кв. за 2,1 млн. грн.

Еще у супругов Мельник есть по одному земельному участку в Ирпене (Киевской области) и в Великой Чернетчине (Сумской области).

Также они владеют несколькими объектами нежилой недвижимости:

товарно-офисное помещение в Ирпене на 299,8 м.кв. за 1,4 млн. грн;

два нежилых помещения в Ирпене общей площадью 210,9 м. кв. и стоимостью 638,3 тыс. грн;

кладовая в Киеве на 5 м. кв. за 10,3 тыс. грн;

два места в паркинге: одно в Ирпене и одно в Киеве.

На нового председателя ГФС записан автомобиль Land Rover, марки Range Rover 2014 года выпуска за 1,2 млн грн. А также у него есть ружье немецкой марки «Блайзер» за 168 тыс. грн.

Вадим Мельник владеет 20% ООО «МЮІ ПЛЮС», что в денежном выражении составляет 10 тыс. грн.

Доходы семейства Мельников в 2019 году составили 3,5 млн. грн:

1,3 млн грн — от отчуждения движимого имущества;

998 тыс. грн — от занятия предпринимательской деятельностью Алены Мельник;

978,5 тыс. грн — от занятия предпринимательской деятельностью Вадима Мельника;

48,8 тыс. грн — зарплата Вадима Мельника на основном месте работы в Сумском государственном университете;

139 тыс. грн — пенсия Мельника.

Наличными Мельники хранит 2,6 млн грн. На банковских счетах ничего не заявлено. С 2016 года выплачивают заем на 930 тыс. грн, который почти погасили (осталось доплатить 30 тыс. грн).

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro