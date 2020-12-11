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Представителя омбудсмена Денисовой уволили из-за драки в святогорском ресторане

11.12.2020

После драки с охранником святогорского ресторана Павла Лисянского уволили с должности представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова. 

По ее словам, начавшаяся 7 декабря служебная проверка в отношении инцидента, который произошел между Лисянским и охранником ресторана «Монарх» в Святогорске, завешена. 

С 11 декабря Павла Лисянского уволили с занимаемой должности.

Напомним, «Страна» сообщала, что драку Лисянский устроил 5 декабря с охранником ресторана, который попросил покинуть заведение после его закрытия. Сам представитель омбудсмена был нетрезв и хотел, чтобы ему позволили находиться в ресторане и дальше, несмотря на действующие ограничения по времени его работы. 

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