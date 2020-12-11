Часики за 140 тысяч. Как начальник налоговой Одессы Шадевская заказывает у подчиненных подарки

Недавно я опубликовал видео, в котором зафиксированы кадры того, как будучи на посту начальника лаборатории ГФС с 2016 по 2020 год Юлия Шадевская, принимала от посредников конверты с «благодарностями» за необходимые кому-то экспертные заключениям ее лаборатории, а также за решение проблем в налоговой службе не входящих в ее компетенцию.

Сегодня мы продолжаем серию публикаций о теневой деятельности Юлии Леонидовны Шадевской на посту начальника лаборатории ГФС и покажем историю того, как она заказывает подарки у подчиненных на свой день рождения и как они на это реагируют.

Публикую скриншоты переписки начальников региональных лабораторий ГФС за ноябрь 2018.

В ней, подчиненные Шадевской ломают голову как выкрутиться из истории с покупкой подарка на день рождения Юлии Леонидовны, ведь то, что она хочет — выходит за рамки разумного.

На первых скриншотах, 9 ноября, обсуждают приобретение в качестве подарка рюкзака Yves Saint Laurent (YSL) стоимостью 46 500 или 56 000 грн. который заказала именинница.

При этом сотрудники отмечают что это очень дорого, что мол в прошлом году сбрасывались по 300 (очевидно долларов) и что в этом готовы максимум по 350 и согласовывают такой подарок с коллегами из регионов.

Но согласовав покупку рюкзака, 24 ноября, сотрудники получают от заместителя Шадевской Татьяны Мигас новые «вводные» от именинницы.

Теперь Юлия Леонидовна хочет от подчиненных не рюкзак Yves Saint Laurent за 56 000 грн., а часики CHANEL стоимостью 136 600 грн.

Сотрудники откровенно «охреневают» от таких заявок и говорят, что в следующем году отказываются скидываться.

Но Шадевская уже твердо решила, что хочет часики и через своего зама Мигас присылает их фото на своей руке с ценником.

Сотрудники жалуются, что такой подарок + закрытие года (очевидно, что некий отчет деньгами перед Шадевской) они не потянут. Надо что-то одно.

После решительного отказа сбрасываться на часы за 136 600 грн., 26 ноября появляется компромиссный вариант подарка — кошелек CHANEL за 37-40 000 грн.

Мол Юля его уже смотрела и согласовала. Можно брать.

Можно ли считать фактическое вымогательство у своих подчиненных подарков стоимостью в несколько тысяч долларов коррупцией?

Мне кажется, что да.

Может ли человек, который зафиксирован правоохранителя в незаконной деятельности претендовать на высокие должности в налоговой службе? Мне кажется, что нет.

Будет ли реакция руководства Налоговой службы Алексея Любченко на опубликованные данные, которые вместе с постоянно публикуемыми схемами скруток НДС дают четкую картину того, кем на самом деле является ее руководитель Юлия Шадевская?

Хотелось бы верить, что да.

Но самый главный вопрос.

Какой же подарок заказала себе от подчиненных Одесской налоговой Юлия Шадевская в этом году?