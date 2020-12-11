Оккупационный банк «Россия». Как люди Путина обогащаются в Крыму

Окружение кремлевского карлика вполне успешно монетизирует международные санкции.

С тех пор как Россия оккупировала Крым, структуры друга Владимира Путина, крупнейшего акционера «АБ “Россия”» Юрия Ковальчука, взяли под контроль десяток местных бизнесов в самых разных областях. The Bell рассказывает о самых примечательных проектах.

Страхование

За последние несколько лет банк «Россия» стал крупнейшим крымским страховщиком — и в частном секторе, и в коммерческом. Взять на себя эту роль было особенно и некому. Работа в Крыму автоматически означает попадание под международные санкции. А банк «Россия» и его главный акционер Юрий Ковальчук и так включены в санкционные списки. Это может выглядеть как «социальная нагрузка», но почти полное отсутствие конкуренции на многомиллиардном рынке делает ее не такой тяжелой.

С июня этого года «России» официально принадлежит крупнейшая страховая компания Крыма — «Крыммедстрах». Она выдает большую часть полисов ОМС в Крыму. В 2015 году компания отчиталась о направлении на эти цели 9,4 млрд рублей. На 2020 год с ней сотрудничают 87 медицинских организаций из 108, зарегистрированных в регионе.

Помимо «Крыммедстраха», полисы ОМС в Крыму выдает только одна компания — «Арсенал». Она стала широко известна в 2016 году, когда в квартире ее совладельца Сергея Лобанова прошли обыски по делу о контрабанде алкоголя, по которому осудили владельца группы «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко. Но доля «Арсенала» на крымском рынке невелика.

Сейчас «Россия» владеет «Крыммедстрахом» через компании «Гарант-сервис» и «СКМ-холдинг». Их генеральный директор — начальник управления корпоративного бизнеса симферопольского филиала «России» Михаил Сыромолотов.

До этого «Крыммедстрах» был оформлен на собственника, похожего на номинала: некоего Александра Григоренко. Но несколько собеседников, которые знакомы с бизнесом Ковальчука, уверены в том, что и за ним стояла «Россия».

Также на Александра Григоренко ранее была оформлена «Крымская первая страховая компания», застраховавшая строительство Керченского моста стоимостью 228 млрд рублей. Компания получила за эту услугу 1 млрд рублей. Сейчас «Крымская первая страховая компания» тоже официально принадлежит банку «Россия».

Алкоголь

Банк «Россия» — основной претендент на покупку винодельческого предприятия «Массандра». До сих пор оно было в госсобственности. Торги назначены на 14 декабря. Стартовая цена — 5,3 млрд рублей с шагом лота в 26,5 млн рублей. Но фактически «Россия» уже и так контролирует многие процессы на предприятии.

«Массандра» — привлекательный актив. У него 11 тысяч га земель на юге Крыма. При этом только около 4 тысяч га заняты виноградниками, остальные — офисами, производственными площадками и т. п. Кадастровая стоимость сельхозугодий «Массандры» сейчас составляет около 100 тысяч рублей за гектар. Участки под жилую застройку в том же районе стоят до 400 тысяч рублей за сотку.

Кроме того, в подвалах «Массандры» огромная коллекция вин — более 1 млн бутылок. В их числе четыре бутылки старейшего хереса «Де ла Фронтера» 1775 года стоимостью более $40 млн за бутылку. Всего таких бутылок было пять. Одну в 2015 году откупорили для Владимира Путина и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, списав по цене 44 рубля.

«Россия» сотрудничает с «Массандрой» с 2017 года. В апреле того года банк открыл предприятию кредитную линию с лимитом 500 млн рублей. Она действовала до конца 2018 года, следует из данных госзакупок. В июне «Россия» выделила «Массандре» банковские гарантии на 800 млн рублей до осени 2019 года. Они были нужны для покупки акцизных марок у Росалкогольрегулирования — без них в России нельзя продавать алкоголь. В 2019 году генеральный директор «Массандры» Янина Павленко рассказывала, что банк «оказывает финансовую помощь» в расширении подземной галереи для хранения вин. В том же году банк спонсировал саммит виноделов, который впервые провели на площадке «Массандры».

Рабочая группа по приватизации «Массандры» была создана в 2019 году. В числе представителей предприятия в нее вошел заместитель генерального директора Денис Мельников. Издание «Открытые медиа» обратило внимание на то, что одновременно Мельников является владельцем петербургской компании «Мое вино», управляющей винодельческими активами, связанными с Ковальчуком. В том числе, по данным источников «Ведомостей», она управляет крымским заводом шампанских вин «Новый свет» (его в конце 2017 года за 1,5 млрд рублей приобрела дочка «России» — компания «Южный проект»), а также крымской винодельней «Инкерман». Когда банк покупал «Новый свет», глава «Массандры» Янина Павленко говорила, что «у банка есть доступ к дешевым средствам», поэтому для предприятий он хороший собственник.

Транспорт и промышленность

Крымская железная дорога не встроена в структуру РЖД — очевидно, из-за риска санкций. ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) принадлежит напрямую Федеральному агентству железнодорожного транспорта. Финансировать дорогу помогает банк «Россия». В 2018, 2019 и 2020 годах он предоставляет КЖД кредитные линии на 1 млрд рублей в год.

Еще банк «Россия» поддерживает аэропорт в Симферополе — являясь его совладельцем. В ООО «Международный аэропорт “Симферополь”» через компанию «Аккорд инвест» 49% принадлежат Минимущества Крыма, 51% — «России» и директору РНКБ Олегу Жесткову (доля последнего — в залоге у фирмы «Б.М.А.-Инвест» Игоря Тарасова, соучредителя интернет-магазина товаров для дома «Гевар»). Компания, управляющая аэропортом, в залоге у «Банка Россия» и РНКБ по кредиту почти 35 млрд рублей до 2031 года.

«Россия» вообще охотно кредитует крымские организации. Банк выдавал 120 млн одному из судоремонтных заводов Черноморского флота в Севастополе и 30 млн рублей электросетевому предприятию Минобороны там же. Также «Россия» кредитовала или выдавала банковские гарантии судостроительному заводу «Море» в Феодосии, предприятию «Севтеплоэнерго», предприятию по газоснабжению и газификации «Севастопольгаз», предприятию «Крымэнерго», симферопольскому «Крымтеплокоммунэнерго».

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