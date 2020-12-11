Оля Цибульская показала забавное фото с родителями и сыном

Украинская певица Оля Цибульская активно ведет социальные сети и регулярно делится свежими снимками с поклонниками. Очередная публикация покорила сеть, ведь пользователи увидели самых близких людей звезды — маму, папу и сына.

Выходной семья решила провести вместе и отправилась на прогулку Киевом, во время которой и сделала яркий снимок. Оля с первенцем показали на камеру забавные рожицы, чем заметно развеселили фолловеров.

Для того чтобы ничего не отвлекало от столичных пейзажей, семья артистки тепло и удобно оделась. Оля Цибульская в свою очередь остановилась на шубе из экомеха, шарфе шоколадного оттенка и молочной шапке. Ее сын Нестор был одет в серую куртку, которую дополняли шапка с бубоном и зеленые перчатки.

Вгадай по фото хто з нас стрілець, хто овен, хто козеріг і хто рак? Гороскопи працюють тільки коли ти збираєшся на перше побачення. В сім’ї всі знаки об’єднує точно не гороскоп, а любов. Хоча темперамент і характер, напевно, залежать від дати народження. Ти як думаєш?

прокомментировала фото звезда.

: newsyou.info