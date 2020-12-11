Собаки могут выявлять коронавирус точнее, чем ПЦР-тесты

Собаки способны выявлять коронавирус у людей и даже могут определить тех, кто болеет COVID-19 бессимптомно. К такому выводу пришли французские ученые, которые описали результаты своего исследования в журнале Plos One.

В эксперименте участвовали шесть служебных собак. Три из них были обучены искать взрывчатку, две могли определить рак толстой кишки и еще одна прошла поисково-спасательные тренировки. В ходе подготовки собак обучали запоминать запах образца зараженного коронавирусом человека, после чего награждали животное игрушкой.

Исследования проводили в Париже и ливанской столице Бейрут. Собак и тех, кто их сопровождал, приглашали в комнату, где лежали образцы пациентов. Из 177 образцов около половины принадлежали больным коронавирусом. Эксперимент длился 21 день из-за того, что собаки не могли работать длительное время и каждый день.

Самый низкий средний показатель точности определения образца составил 76%, а самый высокий – 100%. Более того, собаки среагировали на образцы пота двух людей с отрицательным тестом на COVID-19. Исследователи проверили этих участников еще раз и оказалось, что предыдущие ПЦР-тесты были ложными, а собаки учуяли коронавирус.

Ученые отметили высокую точность работы собак в определении коронавирусной болезни, однако для развития этого навыка необходимо проводить дальнейшие исследования.

Такая способность собак особенно пригодится в местах массового скопления людей, к примеру, в аэропортах или вокзалах. Обоняние этих животных может стать надежным и дешевым методом скрининга.