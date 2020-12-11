Экс-руководитель ГФС насчитал себе надбавку в 1000%-ном размере – Офис генпрокурора

Бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок «за интенсивность труда» без согласования с министром финансов.

«За первый квартал 2020 глава Государственной фискальной службы насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету нанесен ущерб более чем на 300 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, его осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Напомним, с 5 сентября 2018 года по 17 июля 2019 года и.о. главы ГФС был Александр Власов. Он уволился по собственному желанию после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С 23 июля 2019 года по 12 февраля 2020 года обязанности руководителя фискальной службы выполнял Денис Гутенко, с 12 февраля по 25 ноября – Сергей Солодченко, а с 25 ноября – Дмитрий Сосинович.

В марте 2019 года Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы с целью разделить ее на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.