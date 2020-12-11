Кто первым в Украине получит вакцину от COVID-19: опубликован список

В Украине первыми вакцину от коронавируса (COVID-19) получат военные и медики. Всего же будет девять групп в первой очереди на прививки.
Об этом рассказал и.о. главы Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин. Он отметил, что сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии в первой группе риска.
«Скорее всего, когда вакцина уже появится, то их будут вакцинировать в первую очередь, вместе с другими группами, которые есть. Есть девять основных групп», – сообщил Кузин.
Всего насчитывают девять групп:
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Работники медицины;
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Военные;
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Работники социальной сферы;
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Сотрудники заведения по уходу за людьми;
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Люди преклонного возраста (за 60 лет);
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Работники сферы образования;
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Работники в сфере государственной безопасности;
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Сотрудники пенитенциарных учреждений и исполнения наказаний;
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Хронические больные, в независимости от возраста.