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Зеленский считает Украину инвестиционной гаванью, а Шмыгаль предрек ей топовое место в Doing Business

11.12.2020

Украина постоянно занята улучшением своего инвестиционного климата и в этом вопросе открыта для мира. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, говорится на сайте главы государства.

Выступая в Киеве на международной конференции «Украина: инвестиционная гавань во времена перемен», он напомнил, что в течение текущего года произошло следующее:

  • Принято законодательство о введении рынка земли.
  • Повышена прозрачность налоговой системы.
  • Поддержен бизнес доступными кредитами.
  • Стартовала открытая приватизация.
  • Подписаны первые концессионные соглашения.
  • Запущена– цифровая платформа для бизнеса и граждан – «Дія».

По данным украинского лидера, у более ста международных компаний есть инновационные мощности в Украине.

«Мы сотрудничаем с Microsoft, которая будет инвестировать более 500 млн долларов в развитие облачных сервисов в Украина… Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен», – сказал он.

В свою очередь глава Кабинета министров Денис Шмыгаль сообщил, что у страны есть амбициозная цель – вхождение в топ-30 рейтинга Doing Business.

«На наш взгляд, работа над обеспечением четких и прозрачных правил игры на рынке является критически необходимым шагом для того, чтобы инвесторы чувствовали себя в Украине уверенно и надежно», – сказал он.

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