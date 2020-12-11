Как раннее сообщали украинские СМИ, нынешний министр обороны Украины Андрей Таран «пристроил» в слушатели военно-дипломатической академии двух «своих» людей уже после издания приказа о зачислении.

Одним из них является его заместитель криворожанин Юлий Гере, назначение которого состоялось в конце мая нынешнего года, сразу после посещения Тараном Кривого Рога с «зашкваром» по случаю вручения медали Юрию Вилкулу.

Новоиспеченный рыцарь плаща и кинжала не служил в армии и ни дня до назначения на должность замминистра не работал на государственной службе, что уже априори делает невозможным его обучение в военно-дипломатической академии. Не говоря уже о том, что времени на специальную проверку и оценку профессиональных качеств не было вообще.

К слову, отсутствие каких либо проверок мутного решалы, коим Гере считают в Кривом Рогу, уже привело к новому имиджевому удару по нетолерантному к коррупции Зеленскому. Историями о коррупционных мутках Гере по получению для его бывшей фирмы, переписанной на отца, крупного господряда на создание тестовой системы экстренной помощи уже пестрит украинский сегмент интернета.

«После смены вертикали власти в стране его компания, кажется, поймала удачу за хвост: в 2019-2020 годах она выиграла в два раза больше тендеров, чем за все предыдущие годы ее деятельности. Почти треть закупок, в которых участвовала компания, были неконкурентными», — пишут журналисты.

Впрочем, как показывает практика, коррупционная составляющая лишь способствует продвижению карьеры военного, прости господи, разведчика. Свежайший тому пример выдвижение Тараном на должность военного атташе в Японии кандидатуры Андрея Биленького. Фигуранта громкого коррупционного скандала с закупкой медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, подписавшего контракт с «левой» китайской фирмой Combasst Industry Development Co, Limited, торгующей компьютерной техникой.

А если сюда добавить историю дичайшего продвижения по службе мужа бухгалтера «95-го квартала» Пашкова, которому уже успели пожаловать генеральский чин, то можно быть уверенным в умопомрачительной карьере разведчика Гере…