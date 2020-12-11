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Число умерших от коронавируса в США превысило боевые потери страны во Второй мировой

11.12.2020

Число граждан США, умерших от новой коронавирусной инфекции, превысило военные потери страны во Второй мировой войны.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на американские СМИ.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США от коронавируса скончались уже более 292 тысяч человек. По подсчетам министерства по делам ветеранов США, во Второй мировой войне, в которую страна вступила в декабре 1941 года, были убиты 291  557 военнослужащих.

Еще 113  842 американца погибли не в бою. США остаются лидерами среди всех стран мира по числу заражений COVID-19.

В общей сложности в стране коронавирусом заболели уже более 15,6 миллиона человек.

Общее число инфицированных ковидом по всему миру приближается к 70 миллионам человек. Более 1,5 миллиона человек по всему миру умерли от инфекции.

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