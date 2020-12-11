В Чернігові невідомі скинули собаку з Пішохідного мосту на лід: волонтери розшукують свідків

У Чернігові 9 грудня пізно ввечері невідомі скинули з Пішохідного мосту цуцика, який впав посеред Десни на лід, де до ранку помер.
Про це повідомляють Зооволонтеры Чернигова — помощь бездомным животным на своїй сторінці у Facebook.
Наразі мертвий собака лежить посеред Десни. Волонтери шукають допомоги у пошуках тих, хто міг таке вчинити, посилаючись на запис камер, які встановлені в тому районі. Трансляція камери за посиланням.
Також просять відгукнутися небайдужих, які знають варіанти, як прибрати звідти тіло собаки.
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