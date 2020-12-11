Не только карантин: в Раде задумали мощный удар по COVID-19

Новый год мы встретим с коронавирусом и не расстанемся с ним, минимум, до весны. Власти предложили ряд дополнительных мер, которые помогут пережить «коронавирусную эпоху» с наименьшими потерями.

Без сертификата – тряпочки на резиночках

Мы полагались на карантин и маски, а также перчатки и дезинфекторы, но почему-то все эти меры срабатывают не так, как хотелось бы. И это при условии, что, в большинстве, люди карантин соблюдают.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который может улучшить эффективность ограничений. Речь идет о проекте закона «О средствах индивидуальной защиты (от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2)». Текста на официальном сайте парламента еще нет, но в комментарии Vesti.ua один из соавторов документа, народный депутат Антон Поляков рассказал, в чем суть: чтобы все средства индивидуальной защиты (СИЗ), закупаемые за государственный счет, проходили обязательную сертификацию.

«На данный момент СИЗ закупаются вне тендерных процедур без какой-либо сертификации. Есть определенные требования к маскам: из какого материала они должны быть сделаны, во сколько слоев, наличие защитного слоя. В случае с тем ширпотребом, который раздают или продают, он не соответствует необходимым параметрам, чтобы быть средством защиты. Мы задавали вопросы поставщикам, что это за ткань и получили ответ – агроволокно. Продают тряпочки на резиночках, без защитного слоя. Поэтому возникла необходимость защитить потребителей, потому что, людей просто обманывают. Это как таблетку счастья продают. Исходя из этого, мы подали законопроект, чтобы все СИЗ проверялись на соответствие качеству», – объяснил народный депутат.

Антон Поляков обращает внимание, что вопрос качества СИЗ – еще и экономия бюджетных средств и польза для экономики: «В парламенте, Кабмине раздают маски китайские, закупленные за бюджетные деньги, при этом у них нет сертификатов. А у нас есть украинские предприятия, которые производят СИЗ в 10 раз дешевле того, что закупается в Китае. Но у них никто ничего не закупает, хотя они, вместо остановить производство, перепрофилировали его и сохранили рабочие места. У наших производителей маски стоили бы 3-4 гривны, а то и дешевле. То есть, это еще и вопрос экономического патриотизма».

Госрегулирование цен на вакцины

Как рассказал Антон Поляков, готовится к регистрации в парламенте и законопроект о том, чтобы обязать Кабмин регулировать цены на вакцины от СOVID-19. «Цена на вакцины сформировалась в диапазоне 50-140 долларов США. Мы понимаем, что на этом будет кто-то очень хорошо нагревать руки. Поэтому предлагаем ограничить наценку, чтобы не было спекуляций, не было 250 долларов за 50-долларовую вакцину«, – сказал депутат.

Перечень vs реалии: отойти от формализма

Впрочем, украинские граждане смогут надеяться и на бесплатную вакцинацию, если вакцины будут включены в перечень препаратов, закупаемых за госсчет. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект группы народных депутатов (в частности, Михаила Радуцкого) «О внесении изменений в главу IV Итоговых и переходных положений Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» (об отсрочке введения в действие части 10 статьи 10)».

Суть в следующем. Статья 10 закона дает право на получение бесплатных лекарств в рамках государственных гарантий. То есть в пакете для лечения от сахарного диабета есть инсулин, который закупается за бюджетные средства и предоставляется больному бесплатно. Но эта же статья ограничивает препараты только теми, которые включены в национальный перечень основных лекарственных средств. Однако на текущий момент закупаются за бюджетные деньги и те лекарства, которых нет в данном перечне, но которые нужны. Например, для лечения коронавируса.

Статья 10, которая должна вступить в силу с 1 января 2021 года, не позволит продолжать закупки средств, не значащихся в национальном перечне, а это, по мнению авторов проекта, ограничит возможности госмедицины лечить людей. Поэтому ее предлагают отложить до 1 января 2022 года.

Плюс семь пакетов: зубы, беременность, туберкулез

Из сопроводительных документов к этому проекту почерпнули важную информацию. На 2021 год, как указано в пояснительной записке, предусмотрены семь новых пакетов медуслуг:

— готовность реагирования на инфекционные заболевания и эпидемии;

— ведение беременности в амбулаторных условиях;

— лечение пациентов методом интракорпорального диализа в амбулаторных условиях;

— сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи;

— стоматологическая помощь взрослым и детям;

— диагностика, лечение и сопровождение пациентов с гематологическими заболеваниями (или подозрением на соответствующие заболевания) у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях;

— психиатрическая помощь, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами по охране психического здоровья.

Теоретически, за все это в 2021 году заплатит государство, то есть вам обойдется бесплатно, в том числе, обеспечит вас лекарствами.

За что в медицине придется платить

А за что госмедицина может потребовать плату на законных основаниях, 10 декабря разъяснила Национальная служба здоровья (НСЗУ). Это:

— протезирование, включая слуховое, глазное, зубное;

— лабораторные, диагностические и консультативные услуги, в том числе телемедицина) без направлений врача;

— коррекция зрения с помощью окуляров и контактных линз;

— профилактические осмотры, а также осмотры для выдачи разрешений;

— оздоровительный, массаж, гимнастика и бальнеологические процедуры с целью профилактики заболеваний и укрепления здоровья взрослого населения;

— лечение бесплодия, включая хирургическое, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона;

— пребывание в больнице родителей ребенка до 6 лет с целью ухода за ним, если это не обусловлено состоянием больного ребенка.

Полный и детальный перечень платных услуг – здесь.

Уточненный локдаун

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов уточнил карантинные ограничения с 8 по 24 января 2021 года. Оговорив, что Минздрав ожидает вспышку коронавируса в связи с новогодними праздниками, он детализировал запреты. Новое, по сравнению с уже озвученным, вот это:

— разрешен горнолыжный досуг (но испить горяченького и горячительного, а также поесть или закусить вам не удастся – нельзя);

— ограничена работа непродовольственных рынков.

«Мы ожидаем снижения инфицированных за этот период (жесткого карантина) до 60%«, – отметил Степанов.

За непродовольственными товарами с 8 по 24 января 2021 года придется идти в супермаркеты, — работа рынков будет ограничена, а больших магазинов, где не менее 60% площади под продукты, — нет. Не удастся перекусить на АЗС и воспользоваться различными услугами, кроме парикмахерских, ремонта техники и транспортных средств, а также парикмахерских.

Адаптивный карантин с мая

Антиковидные намерения власти на зиму-2021 свидетельствуют, что и парламент, и правительство наконец-то осознали украинские реалии и пытаются найти “золотую середину”. Во-первых, учли уроки весеннего локдауна, что внушает оптимизм. Во-вторых, Верховная Рада координирует свои решения с возможностями и предложениями Кабмина. Переход от штрафования к мягкому внушению — тоже примечательный момент (хотя штрафы никто не отменял).

И свет в конце тоннеля — весна. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью одному из украинских телеканалов, упомянув про “пандемическую усталость”, спрогнозировал: “Ориентировочно, я считаю, уже с мая 2021 года у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче”.

В том числе, по его словам, и благодаря вакцине. Кстати, вакцину в Украине ожидают уже в марте 2021 года, о чем сообщил председатель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий.