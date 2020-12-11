Украинский химик получил 2 миллиона евро на улучшение лекарственных препаратов

Украинский ученый Павел Михайлюк стал первым украинским химиком, который получил грант Европейского исследовательского совета. Об этом говорится в журнале ERC.

В рамках грантовой программы украинскому ученому будет выделено 1,9 миллионов евро на 60 месяцев. Михайлюк будет изучать соединения бензола в составе лекарственных средств.

Кроме того, в рамках исследований украинец намерен предоставить беспатентные эквиваленты существующих лекарств с улучшенными свойствами. Команда Павла Михайлюка разработает инновационные изостеры — молекулы с аналогичной формой и свойствами, которые войдут в состав ряда противовирусных, противовоспалительных и гипотензивных препаратов.

Свои исследования Павел Михайлюк будет проводить в Украине на базе компании Enamine Ltd, где работает научным директором.