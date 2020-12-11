В Харьковском облсовете показали Кернеса

Мандат депутата Харьковского облсовета получил старший сын Геннадия Кернеса — Кирилл Кернес.

11 декабря состоится первая сессия Харьковского облсовета восьмого созыва. Фото всех новоизбранных депутатов уже выложили на сайте. Биографий пока нет.

Снимок Кирилла Кернеса, избранного от «Блока Кернеса» также опубликовали. В 2013 году Геннадий Кернес публиковал фото с семьей, на нем у Кирилла Кернеса рыжие кудри и легкая небритость. Сейчас он сменил имидж и отрастил бороду.

Кирилл Кернес. Фото: Харьковский облсовет

38-летний Кирилл Кернес возглавлял список «Блока Кернеса» на местных выборах в Харьковский областной совет. Он не публичная особа и такое решение удивило даже журналистов — все думали, что речь идет о баллотировании Геннадия Кернеса.

Кирилл Кернес работает первым замом директора КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации» и за прошлый год получил почти 87 924 гривен зарплаты.

Перед сессией новоизбранных депутатов попросили ознакомиться с текстом Конституции, Европейской хартии местного самоуправления, несколькими законами, регламентом совета прошлого созыва, перечнем постоянных комиссий прошлого созыва, несколькими положениями и списком должностных лиц исполнительного аппарата облсовета и их служебными телефонами.

Депутатов прошлого, седьмого созыва, попросили подать декларации о доходах в течение 20 рабочих дней после сложения полномочий.