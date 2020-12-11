Трамп вдруг вспомнил о скандальном разговоре с Зеленским и назвал его «более чем идеальным»

Действующий президент США Дональд Трамп вспомнил о своем телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле 2019 года, который тогда вызвал международный скандал. Трамп назвал его более чем идеальным.

Хозяин Белого дома вспомнил о разговоре с Зеленским в контексте недавнего заявления 50-летнего сына Джо Байдена Хантера, который сообщил, что стал фигурантом дела по обвинению в манипуляциях с налогами.

«Теперь оказалось, что мой телефонный звонок к президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали «идеальным», был даже лучшим. Я предсказал коррупцию Байдена и сказал позвонить генеральному прокурору (Украины, — ред.), который, возможно, знал о коррупции во время мистификации импичмента», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Хантер Байден сообщил, что находится под следствием из-за якобы налоговых преступлений. О деле он сам узнал 8 декабря.

«Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов», — отметил Байден-младший.