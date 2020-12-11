Студенты «Львовской политехники» проходили контрольную, где показывали порно

Студенты первого курса Института компьютерных наук Национального университета «Львовская политехника» проходили контрольную работу, в которой демонстрировались порнографические изображения. Об этом сообщает Громадське.

По словам выпускницы университета Натальи Киндратив, порнографические изображения в контрольной преподавателя Дмитрия Зербино показываются уже несколько лет, об этом знают и студенты, и преподаватели кафедры. «Эта программа существует давно, и преподаватель не отрицает этого факта, говорит, что это новая методика преподавания. Я так понимаю, что никто с этим ничего не делал», — добавляет она.

По словам Киндратив, студенты, которые сняли видео общения с преподавателем и прохождения контрольной, очень не хотели огласки. Ведь после того, как записи распространились в студенческих чатах, их начали травить и запугивать. «Они боятся, что их завалят на сессии, боятся проблем», — добавляет Киндратив.

Как пишет Громадське, на этом видео в разговоре с Зербино студенты говорят, что им еще не исполнилось 18 лет.

Свою программу преподаватель объясняет так: «Есть определенная методика, которая была изобретена в Японии, что человек должен учиться с удовольствием и эффект удовлетворения должен присутствовать во всех положительных действиях… Если вы любите воинскую дисциплину, есть разные люди, которые получают удовольствие от разных вещей. Если вы получаете удовольствие от чего-то другого, то должны найти, от чего именно, чтобы вы могли подобрать картинки именно для вас».

На вопрос студентов о наличии порнографических фото преподаватель говорит, что «эти картинки не пересматривал», а также указывает, что они «имеют право закрывать глаза или отворачиваться от экрана». На уточнение, что студенты имеют в виду под порно, преподаватель говорит: «Порно — вы имеете в виду половой акт? Вы считаете, что половой акт — это запрещено?»

В комментариях под постом Киндратив о ситуации нынешние и бывшие студенты ВУЗа защищают Зербино. «Такого хорошего преподавателя еще надо поискать. Кстати, каждый студент имеет право выбора, видеть картинки «порнографического» характера или нейтрального, например природы», — пишет Ксения Ильницкая.

Заместитель декана бакалавриата Института компьютерных наук Виктор Хавалко, комментируя инцидент, сказал изданию, что это «не телефонный разговор». «Никто из родителей или студентов не обращался (по поводу инцидента — ред.)», — заявил он и добавил, что в случае таких обращений университет обнародует официальную позицию.