Заплановану на березень індексацію пенсій можуть відкласти, – Марченко

Уряд визначиться з датою індексації пенсій після оцінок та розрахунків бюджету Пенсійного фонду.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв’ю Укрінформ.

“Наголошую, що кошти на щорічну індексацію пенсійних виплат передбачено у повному обсязі. На разі дискутуємо про терміни індексації ‒ з березня чи пізніше. З’ясуємо остаточно після оцінок та розрахунків бюджету Пенсійного фонду”, – сказав Марченко.

За його словами, постійно зростаючий дефіцит Пенсійного фонду є проблемою, що потребує системного розв’язання. “Модернізація має бути глобальною. Можливостей щось “побілити”, “пофарбувати” чи “підкрутити” вже немає. Трансферти Пенсійному фонду у 2021-му сягатимуть 195 мільярдів. Це – відповідь тим, хто сумнівається, що “в консерваторії” потрібні радикальні зміни”, – зауважив Марченко.