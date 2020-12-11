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В Раде задумали назначить новых министров, – нардеп

11.12.2020

На пленарной неделе 15-18 декабря в Верховной Раде рассмотрят государственный бюджет на 2021 год и утвердят новых министров.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк. Он отметил, что в понедельник, 14 декабря, бюджетный Комитет ВР утвердит финальный текст бюджета.

По словам нардепа, в Раде рассмотрят кандидата на должность министра образования – и.о. министра Сергея Шкарлета. Пост вице-премьер-министра энергетики может занять Юрий Витренко.

Также Железняк сказал, что произойдут ротации в следующих министерствах:

  • Министр Кабинета Министров;

  • Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины;

  • Министр экологии и природных ресурсов.

Политик отметил, что глава Минздрава Максим Степанов остается на своей должности «минимум до конца локдауна».

 

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