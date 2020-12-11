В Хмельницкой области ветеранам АТО угрожают из-за конфликта с нардепом Лабазюком

В Хмельницкой области набирает обороты громкий скандал: из-за конфликта местных ветеранов с нардепом Сергеем Лабазюком от политической силы «За майбутнє» семья одного из воинов начала получать угрозы.

Несмотря на то, что ветеран зафиксировал звонок неизвестного на аудио – правоохранительные органы не увидели в заявлениях «смотри, чтобы с твоей семьей завтра не произошел несчастный случай» и «не думай, что ты бессмертен, черт!» никаких оснований для открытия уголовного производства.

Священник не смог назвать Россию агрессором

Депутаты от политсилы «За конкретные дела», которую возглавляют супруги Гереги, устроили беспорядок на первой сессии Волочиского городского совета, пытаясь сорвать заседание. Вели они себя при этом по-хамски, «крыли» всех присутствующих, включая мэра и начальника районного управления полиции, матом.

Причиной неадекватного поведения якобы стало стремление не допустить назначения старостой села Копачовка, которое входит в Волочискую ОТГ, ее предыдущего главы Александра Вдовина, которого, по словам мэра Волочиска, поддерживают 75% местных жителей. Однако мудрости и конструктива у других участников заседания, включая присутствовшего на сессии народного депутата Сергея Лабазюка от партии «За майбутнє» хватило на то, чтобы не поддаться на провокации и рассмотреть все вопросы повестки дня.

Именно такую картинку формирует в сознании жителей Хмельнитчины местный телеканал ТВ7+, сотрудники которого смонтировали эту эмоциональную видеозарисовку с первой сессии Волочиского городского совета.

(Это видео, по словам ветеранов, сейчас активно распространяется в сети)

Однако, как выяснилось, у части людей, зафиксированных на видео – несколько иная версия тех событий. Мужчины, которые в сюжете выглядят полными «неадекватами», – участники войны на Донбассе. Все они категорически отрицают свою причастность к каким-либо политическим силам. Утверждают: на первую сессию новоизбранного Волочиского горсовета пришли как обычные граждане.

Эмоций, признаются, действительно сдержать не смогли – когда увидели, как депутаты голосуют за назначение старостой одного из сел священника от УПЦ (МП), который, отмечают, по просьбе ветеранов так и не смог назвать Россию агрессором и произнести, что Крым был, есть и останется неотъемлемой частью Украины.

«Когда мы увидели, как голосуют за московскую церковь, за человека, который занимая государственную должность в Украине, не считает Россию агрессором, я мэру города сделал замечание. У него в 2014 году брат двоюродный погиб на войне на Донбассе. Говорю: «Тебе не стыдно?!» Потому что он сам руку поднимал, чтобы священника этого поставить старостой. Он ничего не сказал, промолчал.

А потом началось… Мэр рассказывал, что он против Евросоюза, и безвиз нам не нужен… Что Майдан делали аматоры, а негодяи воспользовались. Что война тоже такая получается… Это нас задело – вот мы и сорвались, поматерились немного… Мы не за то умирали. Каждому, кто что-то видел, в такой ситуации крышу снесло бы. Потому что я добровольцем пошел воевать. И побратимы мои тоже», – объясняет OBOZREVATEL Андрей Билинский, который в свое время воевал на Донбассе в составе 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Он подчеркивает: в обнародованном соратниками Лабазюка видео – ни слова о том, что стало причиной конфликта.

«Видео они выложили, нарезанное мелкими кусочками. Умолчали о том, что нас возмутило назначение старостой представителя московской церкви. С их видео получилось, что мы просто хотели сорвать сессию и начали этот кипиш. А их ответы красиво смонтировали», – говорит Билинский.

Стычка с нардепом

Однако самое интересное, по словам мужчины, началось уже после сессионного заседания, когда ветераны вышли на улицу и разговаривали под зданием с начальником местной полиции. Там их и застал нардеп Лабазюк с охраной. И, по словам очевидцев, начал проявлять немотивированную агрессию.

«Он на сессии начал было в перепалку встревать, я ему сказал: «Ты вообще пасть закрой». Может, матом ругнулся на нервах, не припомню уже… После сессии мы с ребятами просто стояли, когда Лабазюк с охраной вышел. Он к нам бросился – с матом, с криками. Начал толкаться. Кричал: «Вы что там, быки?!»… Его охранник уже пистолет ко мне начал вынимать. Руку в кобуру сунул и начал вытаскивать оружие… Там на видео слышно, как товарищ сказал ему: спрячь ствол. И видно, как меня в сторону оттащил начальник охраны Лабазюка. Он мне говорил: ты что, не видишь, что он оружие достал, ты к нему сейчас коснешься – и он имеет полное право стрелять, потому что это народный депутат, ты не имеешь права к нему руки протягивать», – рассказывает Билинский

При этом, на видео заметно, что полицейские, присутствовавшие на месте стычки, никоим образом не вмешивались в происходящее. Однако этого в ролике о событиях на сессии Волочиского горсовета тоже не найти.

Впрочем, никакой странности в подобной избирательности журналистов из Хмельницкого нет. В области ни для кого не секрет, что телеканал принадлежит господину Лабазюку. Он и сам этого не скрывает – у нардепа на телеканале собственный авторский проект, его деятельности посвящено немало комплиментарных сюжетов, а среди учредителей ООО «Телекомпания» Проскуров», которой принадлежит телеканал – теща нардепа Наталья Сердечная и ООО «Подольская медиа группа», в которой она же является совладелицей.

Кстати, этот случай – далеко не первый, когда господин Лабазюк позволил себе и своей охране распускать руки. Несколько лет назад, например, немалый резонанс получила история, когда нардеп избил сотрудника СБУ, который пришел с обыском в Службу автомобильных дорог Хмельницкой области, – мужчина потом попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

Сам нардеп обвинения отвергал. Тогда обыск проводился по подозрению, что нардеп, в нарушение закона, направил государственные средства на ремонт 5 км дороги к ферме его брата Петра Лабазюка на Хмельнитчине.

«Удали видео. Подумай о семье»

Конфликт ветеранов с народным депутатом Лабазюком они сняли на телефон. Эту запись затем распространили в закрытом ветеранском сообществе в Facebook. Там его и увидел еще один участник войны на Донбассе, бывший боец 30 отдельной механизированной бригады Алексей Кравчук. Он говорит: увиденное его так возмутило, что он выложил видео столкновения с нардепом (в котором, кстати, не участвовал) на своей странице в соцсети. Уже через час-полтора после этого ему позвонил аноним: требовал удалить ролик и говорил «подумать о семье». Тот разговор Алексею удалось записать.

Неизвестный представляться отказался, но вполне недвусмысленно объяснил: если Алексей не удалит видео стычки ветеранов с Лабазюком, с его семьей может произойти «несчастный случай». Напомнил аноним Алексею и то, что он тоже «не бессмертен».

«Тот звонок был один. Но после этого еще ночью под мой дом трижды приезжала какая-то машина. Когда собака начинала лаять и я включал свет – она уезжала восвояси. Не знаю, это связано как-то или нет, но предполагаю, что возможно меня пытались запугать еще и таким способом… В серьезности угроз не сомневаюсь. Знаю людей, с которыми Лабазюк когда-то начинал, еще в те годы… Их дороги давно разошлись, но они говорят, что это его схема такая, он по ней работает», – говорит Кравчук.

Он также уверяет: в таком небольшом городке, как Волочиск, сложно сохранять анонимность. Поэтому все, кому он давал прослушать запись разговора с угрозами, узнавали в неизвестном одного и того же человека: бывшего замначальника местной полиции, а ныне – главу службы безопасности народного депутата Сергея Лабазюка.

Алексей Кравчук обратился по поводу угроз в полицию. Однако там оснований для открытия производства не увидели. Ведь вреда, мол, никто никому не причинил. Ветераны говорят: сейчас вынуждены рассчитывать только друг на друга.

«В полиции мне сказали: чтобы они открыли уголовное дело, должны быть тяжелее последствия… Оно и не удивительно. Волочиский район и Хмельницкая область в целом – вся под Лабазюком. Сейчас его жена еще и стала председателем облсовета», – говорит Алексей Кравчук.

«У него все куплено. Он здесь, в Волочиске, как Лукашенко в Беларуси, царит. Ему слово боятся все сказать. Все госслужащие под ним», – добавляет Андрей Билинский.

Сейчас ветераны пытаются найти защиту в столице, ведь не верят в то, что кто-то защитит их и их семьи дома. «Нам отступать некуда. Будем искать управу на нардепа в Киеве», – говорят они. И надеются, что если не закон, то хотя бы огласка остановит тех, кто угрожает их семьям, и не даст перейти от слов к действиям.