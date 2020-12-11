Після скандалу із Бутусовим Міноборони слід зробити три прості кроки – журналістка

Безкоштовна порада Міністерству оборони щодо ситуації, що склалася із «пропозицією роботи» Юрієві Бутусову.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише Наталя Іщенко.

1. Показове й термінове звільнення керівника пресслужби МО й усього відділу, що відповідає за дописи в соціальних мережах.

2. Оголошення відкритого конкурсу на посади керівників пресслужби та відділу, що відповідає за соцмережі. Відбір фахівців.

3. Проведення серії тренінгів і семинарів із комунікацій для всього керівного складу МО із залученням фахівців НАТО та вітчизняних експертів.

Те, що сварку із Бутусовим треба припинити, навіть не обговорюється.