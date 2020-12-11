«Вы до сих пор считаете избирателей Зеленского долбо@бами?» — Бутусов задал советнику главы ОП злободневный вопрос

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил свой нелестный отзыв об избирателях президента Украины Владимира Зеленского, который он оставил на своей странице в соцсети 31 марта 2020 года.

Об этом посте в соцсетях напомнил Арестовичу главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов во время сегодняшнего эфира на телеканале «Украина 24» и спросил, не изменилось ли мнение Арестовича за время работы в ОП.

«Надо разделить мою позицию. Если личное, то я могу сказать, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда мне кажутся этими долбо##### и сейчас.

Это если личное. Как официальное лицо, я не могу называть ни одного гражданина Украины плохими словами.

Я всех люблю несмотря на политический окрас, принадлежность к партиям, несмотря на их мнение и изменения их мнения…

Я считаю, что это хорошие люди, граждане…», — ответил Арестович.