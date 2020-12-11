Комітет пропонує оштрафувати майже сотню нардепів-прогульників

Регламентний комітет ухвалив рішення, щоб позбавити 84 нардепів-прогульників листопада відшкодувань за депутатські повноваження.

Про це повідомляє Чесно.

“Регламентний комітет 8 голосами ухвалив рішення запропонувати голові Ради Дмитру Разумкову позбавити 84 прогульників листопада відшкодувань на депутатські повноваження за минулий місяць”, – йдеться в повідомленні. Серед прогульників є навіть лідери фракцій – Віктор Медведчук (ОПЗЖ), Петро Порошенко (“ЄС”), Юлія Тимошенко (“Батьківщина”).

Комітет одностайно рекомендував ВРУ розглянути пропозиції президента до заветованого ним закону. В тому разі, якщо @verkhovna_rada не підтримає пропозиції, їй доведеться долати вето Зеленського — для цього потрібно 300 голосів pic.twitter.com/JmwVFu5SD3

— ЧЕСНО (@chesno_movement) December 11, 2020