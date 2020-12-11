В элитном киевском роддоме умерла девочка: мать обвиняет врачей

В Киеве в элитном частном роддоме «Лелека» умерла новорожденная девочка. Малышке было всего 35 дней. Разбитая горем мать Лида Косогова уверяет, что в смерти ребенка виноваты врачи. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

Как выяснилось, во время беременности активность плода была выше нормы. Кроме того, у нее были подозрительные выделения.

Тем не менее врачей такие нюансы не смутили. В клинике, где за роды придется заплатить около 50 тысячи гривен, заявили, что это последствия приема лекарств.

Женщине говорили, что никаких проблем с плодом нет. Однако, когда начались роды, ситуация ухудшилась. Врач сказал Лиде об излитии мекониальных вод. После этого заведующая одного из отделений роддома Оксана Нечехова сказала, что у ребенка был дистресс.

Сразу после появления на свет малышке нужна была экстренная реанимация в течение 5 минут. Она не могла дышать сама. Также было нарушение сердечного ритма. Врачи заявили об опасности отмирания коры головного мозга.

Медики заявили, что ребенку необходимо сделать гипотремию. Три дня новорожденной сбивали температуру тела, а затем возвращали в норму. Но начать эту процедуру доктора предложили уже спустя четыре часа после рождения девочки. Мать считает, что врачи потеряли драгоценное время.

Спустя месяц лечения девочка скончалась.

Врачи роддома рассказали женщине, что ребенок родился с отклонениями из-за того, что мышцы матки сжались, пережали сосуды и матка, как бы, задушила ребенка.

Лидия считает, что трагедия произошла из-за того, что у нее произошла краевая отслойка плаценты, а доктора этого не заметили. Теперь она добивается того, чтобы виновные были в этой ужасной истории были наказаны.