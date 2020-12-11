Уголовного дела в отношении Новинского не существует — адвокат

Информация об открытии уголовного дела в отношении народного депутата Вадима Новинского является недостоверной.

Об этом в комментарии Апострофу заявил адвокат нардепа Андрей Голуб.

10 декабря СМИ распространили информацию о якобы открытии Офисом Генпрокурора уголовного дела против Новинского. Нардеп в Facebookразметил ответ генпрокурора Ирины Венедиктовой, из которого следует, что в рамках уголовного производства, упомянутого в публикации, он не подозревается в совершении каких-либо правонарушений и, следовательно, уголовное производство в отношении него не регистрировалось. Нардеп потребовал извинений и опровержения недостоверной информации.

По словам адвоката, компания «Гратант», по заявлению которой зарегистрировано производство, подконтрольна бывшему миноритарному акционеру группы компаний «Амстор» Владимиру Вагоровскому, отстранённому в 2014 от управления сетью в связи с попытками незаконного завладения ее имуществом.

«Вагоровский на протяжении 7 лет пытается криминализировать корпоративный конфликт и через подачу заявлений о якобы уголовных правонарушениях в своих интересах втянуть в него правоохранительные органы. За семь лет ни один так называемый «факт», указанный в заявлениях, не нашел подтверждения, их тщательно исследовали и Национальная полиция, и Генеральная прокуратура», — сказал адвокат, отметив, что от контролируемых Вагоровским компаний и лиц в правоохранительные органы подано и зарегистрировано 52 заявления, в том числе 6 от ООО «Гратант».

Голуб отметил, что Владимир Вагоровский и его брат Александр Вагоровский являются фигурантами уголовного производства, зарегистрированного еще в декабре 2014, в рамках которого расследуются факты незаконного завладения имуществом торговой сети.

В 2014 году разгорелся корпоративный конфликт вокруг сети «Амстор» в результате которого Владимир и Александр Вагоровские были отстранены мажоритарным акционером — компанией «Смарт-Холдинг» — от управления сетью. По данным «Смарт-Холдинга» миноритарии осуществили вывод активов и финсредств по поддельным документам на подконтрольные им компании, незаконный перевод магазинов в зоне АТО и попытки присвоить бизнес ГК «Амстор».

В феврале 2017 Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство, в рамках которого Владимир Вагоровский подозревался в организации финансирования террористической организации «Донецкая народная республика». Согласно материалов дела в 2014-2015 Вагоровский осознавая, что «ДНР» является террористической организацией, принял решение платить налоги в ее бюджет, и бесплатно поставлять еду и транспорт боевикам в обмен на непрепятствование в работе супермаркетов «Амстор» на неподконтрольной Украине территории. Ранее аналогичное производство регистрировало Главное следственное управление МВД Украины.