Дубневичи возвращаются?

Подопечные НАБУ могут вернуть контроль над своим энергетическим проектом.

В последних числах ноября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 12 августа 2020 г., которым была зафиксирована победа структур братьев Дубневичей.

Речь идет о компаниях ООО «Научно-производственное предприятие «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия-Новый Раздол», судившихся против Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управлении активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Основной причиной спора между ними было принятое в 2018-м решение тендерного комитета АРМА назначить управителем принадлежащего упомянутым фирмам имущества новую структуру – ЧП «Гарант Энерго М». Ему предшествовало соответствующая инициатива Кабмина, связанная со специфичными эпизодами работы тепловых электростанций, принадлежащих «Энергия-Новояворовск» и «Энергия-Новый Раздол» и расположенных в одноименных городах Львовской области.

Тогда было установлено, что руководство «Энергия-Новояворовск» присвоило 128,19 млн куб. м природного газа, который принадлежал НАК «Нафтогаз Украины», таким образом, причинив ущерб последнему на сумму 623,74 млн грн.

«В дальнейшем путем сокрытия незаконного происхождения этого газа он был использован для производства электрической энергии и реализован в 2013-2015 годах ГП «Энергорынок». Таким образом, фирма получила в течение 2013-2015 годов незаконный доход в размере 885,17 млн грн без НДС», – говорилось в материалах Национального антикоррупционного бюро Украины.

На аналогичной схеме тогда бы было поймана и вторая компания – «Энергия-Новый Раздол». Ее руководству вменялось использование не по назначению свыше 100 млн куб м газа. Из тогдашних расчетов Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг видно, что на двоих эти структуры причинили «Нафтогазу» ущерба на сумму свыше 1,4 млрд грн.

С того времени и закрутилось: имущество ТЭЦ было арестовано, а один из бенефициаров «Энергия-Новояворовск» и «Энергия-Новый Раздол» Ярослав Дубневич оказался под мерой пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение суда было принято по другому коррупционному эпизоду, связанному с деньгами государственной «Укргализныци», но все равно способствовало следствию в «энергетическом кейсе». Ведь уже на тот момент Дубневич был народным депутатом, а «обездвиживание» лишало его влиятельности. Но уже в конце прошлого года за Ярослава Дубневича был внесен залог, позволивший ему выйти на свободу. А параллельно с этим свои права стали защищать и «Энергия-Новояворовск» с «Энергия-Новый Раздол».

Юристы этих компаний начали с того, что назвали противоправным решение АРМА о передаче обоих теплоцентралей стороннему ЧП «Гарант Энерго М». И чтобы добиться восстановления своих прав, обе компании обратились в суд с требованием признать недействительным договор на управление активами между АРМА и новоявленной управляющей структурой.

На «понятийном» уровне поведение команды Дубневичей легко находит понимание.

Во-первых, потому что «Гарант Энерго М» оказалась компанией «с душком». Совладельцами этого ЧП с равными долями были экс-нардеп Владимир Купчак и киевлянин Виталий Ушинский. При этом полный тезка последнего (Ушинский Виталий Александрович) числился внештатным советником тогдашнего министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, который был одновременно членом партии «Народный фронт» и экс-нардепом от этой политсилы.

Во-вторых, «Гарант Энерго М» полностью провалила старт нового отопительного сезона в 2019 году в двух городах Новом Роздоле и Новояворовске с населением 60 тысяч человек и запускать отопление под прицелом телекамер 13 ноября туда лично приезжал премьер Алексей Гончарук.

С того турне Гончарука для обоих ТЭЦ началась новая жизнь – административным решением они перешли под управление «Нафтогаза Украины». Но и тут они, судя по последнему развитию событий, на долго не задержатся. Ведь вышеупомянутым постановлением Северный апелляционный хозсуд признал недействительным договор на управление единым имущественным комплексом ТЭЦ между ЧП «Гарант Энерго М» и АРМА. И теперь, основываясь на нем, можно как под копирку добиваться аналогичных вердиктов относительно передачи этих станций в управление «Нафтогазу».