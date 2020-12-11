Стало известно, по возвращению из каких стран украинцам придется сдать ПЦР-тест или сидеть на самоизоляции

На сегодняшний день в мире существует 38 стран, по прибытию из которых украинцам и туристам необходимо сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Среди них популярныы в Украине Португалия, Болгария, Хорватия, Грузия и Чехия.

Детали: Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к «зеленой» и «красной» зонам. Как сообщает пресс-служба ведомства, в «красной» зоне на данный момент находятся 38 стран.

Среди них США, Венгрия, Грузия, Сербия, Литва, Болгария, Чехия, Португалия и др.

В «зеленой» зоне находятся 155 стран. Среди них: Италия, Польша, Россия, Франция, Беларусь, Турция, Египет и другие страны.

Отметим, что нахождение страны в «красной зоне» означает, что по прибытию из нее всем приехавшим необходимо пройти ПЦР-тест на COVID-19 либо же в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции.