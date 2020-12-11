В ОРЛО нашли подтверждение слухам об урезании финансирования на их содержание

В ОРДЛО некоторое время упорно ходят слухи о том, что Россия собирается урезать финансирование так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщают интернет-ресурсы, освещающие жизнь на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Эта информация находит свое подтверждение», рассказывает Телеграм-канал «Тайны Луганской республики».

По словам паблика, в Луганском «государственном» университете им. В. Даля финансирование бюджета будет урезано на 30%, в то время как бюджетникам заработные платы повышают, в университете срежут ставки на 1/3.