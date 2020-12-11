У Кропивницькому накрили порностудію: працювали ще у Черкасах і Кривому Розі

У Кропивницькому діяла філія міжрегіональної мережі «порностудій».

Як повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області мережа студій працювала у Кропивницькому, Черкасах та Кривому Розі. Інтернет-порностудії облаштували в помешканнях приватних квартир та орендованому приватному будинку. Моделі працювали за комп’ютерами, які були оснащені веб-камерою для онлайн-відеозйомки та професійним освітленням. Порноконтент надавався у режимі реального часу, а плата за послуги здійснювалось щохвилинно.

На даний час уже встановлено організатора, адміністраторів та моделей.

Зза місцем проживання фігурантів справи, квартирах та приватному будинку, де працювали порностудії провели обшуки та вилучили техніку для зйомки, секс-іграши, чорнові записи, банківські картки та флеш-накопичувачі. Також задокументували протиправну діяльність кількох моделей.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються усі обставини кримінальної події. Вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Триває слідство