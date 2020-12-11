Долги по зарплатам в Украине достигли рекорда за последние 10 лет

По состоянию на ноябрь 2020 года сумма задолженности по заработной плате в Украине составила почти 3,8 млрд гривен. Это рекордный показатель за последние 10 лет.
Об этом гласят данные Государственной службы статистики Украины.
Так, если в 2010 году задолженность по зарплате составила 1,39 млрд гривен, то уже к декабрю 2020 года этот показатель достиг 3,79 млрд гривен.
С начала 2020 года сумма задолженности по зарплате увеличилась почти на 760 миллионов гривен (на 25%). Наиболее высоким этот показатель стал в сфере промышленности.
Что касается регионов, то наибольшие долги по зарплате наблюдаются в:
- Донецкой области — 921,4 млн грн;
- Харьковской области — 583 млн грн;
- Днепропетровской области — 396,8 млн грн;
- Киеве — 361,3 млн грн;
- Сумской области — 345,4 млн грн.
Тем временем наименьшая задолженность в:
- Черновицкой области — 3,9 млн грн;
- Закарпатской области — 5,7 млн грн;
- Хмельницкой области — 13,4 млн грн;
- Житомирской области — 13,5 млн грн;
- Ровенской области — 13,8 млн грн.
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