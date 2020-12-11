Рожкову сделали завхозом в Нацбанке, а Матузке поручили банковский надзор

В Нацбанке провели новое перераспределение обязанностей и еще сильнее понизили первого заместителя председателя Катерину Рожкову.

До 20 октября 2020 года она курировала стратегически важное направление пруденциального надзора. После 20 октября у нее его отобрали и поставили ее во главе направления по защите прав потребителей и по разработке методологий для банков и небанковских финучреждений. А с сегодняшнего дня ее сняли даже с этого блока задач, и поручили финансово-административный, операционный блок и деятельность нацбанковского пенсионного фонда.

Финансово-административный — это, по сути, хозяйственный блок. Так что Рожкову уже назвали завхозом.

Старые полномочия в НБУ прибрал к рукам Ярослав Матузка, который совсем недавно (4 сентября) появился в Нацбанке. Изначально именно он был зампредом-завхозом, а теперь их поменяли местами.

Два методологических подразделения (банков и небанковских финучреждений), которые были под Рожковой распределили между двумя другими зампредами — Юрием Гелетием и Дмитрием Сологубом.

При этом было отменено слияние двух блоков, которое произошло 20 октября: тогда «Пруденциальный надзор» и «Общий блок» были объединены в едином направлении, которое напрямую подчинили председателю Кириллу Шевченко. Теперь все вернули на исходные позиции. Пруденциальным надзором руководит Ярослав Матузка, а общим — Шевченко.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro